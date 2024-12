Milano, 27 dic. (LaPresse) – “Cecilia Sala sta bene e stiamo lavorando per riportarla in Italia”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Rainews24, commentando l’arresto della giornalista in Iran, avvenuto il 19 dicembre.

