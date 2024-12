Francoforte (Germania), 27 dic. (LaPresse/AP) – Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha ordinato oggi lo scioglimento del Parlamento e ha fissato nuove elezioni per il 23 febbraio, a seguito al crollo della coalizione di governo guidata dal cancelliere Olaf Scholz. Il cancelliere ha perso un voto di fiducia il 16 dicembre e guida un governo di minoranza dopo che la cosiddetta ‘coalizione semaforo’, composta da tre partiti, è crollata il 6 novembre dopo la rimozione dall’incarico del ministro delle Finanze. I leader dei principali partiti hanno quindi deciso di indire elezioni parlamentari per il 23 febbraio, 7 mesi prima di quanto inizialmente previsto. La Costituzione tedesca prevede che spetti al presidente decidere se sciogliere il Parlamento e indire le elezioni. Steinmeier ha avuto 21 giorni per prendere questa decisione. Una volta sciolto il Parlamento, le elezioni devono tenersi entro 60 giorni.

