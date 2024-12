Roma, 25 dic. (LaPresse) – “Gli ostaggi sono in chiaro e immediato pericolo”, “chiedo ai nostri leader di agire con tutto il loro potere per raggiungere un accordo”. Così il presidente israeliano Isaac Herzog durante una cerimonia a Tel Aviv. “È compito vostro, è vostra responsabilità”, aggiunge Herzog, citato da The Times of Israel, sottolineando allo stesso tempo che Hamas è un “nemico depravato” che sta cercando di danneggiare Israele impiegando “manovre psicologiche”.

