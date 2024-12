Città del Vaticano, 24 dic. (LaPresse) – Poco prima delle 19.20 del 24 dicembre 2024 Papa Francesco ha aperto la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. È l’atto che ha segnato l’avvio del Giubileo 2025. Bergoglio ha aperto la Porta Santa seduto sulla sedia a rotelle e, sempre in sedia a rotelle, è entrato nella Basilica di San Pietro per recarsi all’altare. Il Pontefice ha sostato in preghiera qualche istante sulla Porta. Dopo l’apertura, la Porta Santa è stata attraversata da 54 fedeli provenienti dai cinque continenti.

