Torino, 24 dic. (LaPresse) – Nel suo tradizionale messaggio di Natale, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha invocato l’unità alla luce dei recenti sviluppi nel Paese, citando l’attentato al mercatino di Natale nella città di Magdeburgo. “Un’ombra oscura incombe su questo Natale”, ha affermato. “Possiamo solo immaginare” cosa stiano attraversando i parenti delle vittime. “Non siete soli nel vostro dolore. Le persone in tutto il nostro Paese vi sono vicine e piangono con voi”, ha detto Steinmeier, ringraziando la polizia e il personale medico per il loro lavoro dopo l’attacco. “L’odio e la violenza non devono avere l’ultima parola. Non lasciamoci separare. Restiamo uniti”, ha aggiunto.

