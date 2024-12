Abuja (Nigeria), 21 dic. (LaPresse/AP) – Nella capitale della Nigeria, Abuja, dieci persone, tra cui quattro bambini, sono rimaste uccise nella calca che si è generata durante un evento natalizio organizzato da una chiesa locale in cui veniva distribuito del cibo. Ne ha dato notizia la polizia locale. La calca si è verificata nelle prime ore del mattino presso la Chiesa cattolica della Santissima Trinità a Maitama, da dove sono state evacuate più di 1.000 persone, ha riferito in un comunicato il portavoce della polizia Josephine Adeh. È la seconda calca di questo tipo che si verifica in una settimana nel Paese più popoloso dell’Africa. Le organizzazioni locali, le chiese e i singoli cittadini stanno organizzando sempre più spesso eventi di beneficenza in vista del Natale, mentre il costo della vita è aumentato vertiginosamente.

