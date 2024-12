Torino, 21 dic. (LaPresse) – “Secondo la situazione attuale” “potrebbe essere l’insoddisfazione per il trattamento riservato ai rifugiati sauditi in Germania”. Così in conferenza stampa il procuratore capo di Magdeburgo, Horst Walter Nopens, in merito al movente dell’attentatore. Lo riferisce Die Welt.

