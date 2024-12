Milano, 21 dic. (LaPresse) – Rafforzare il monitoraggio degli ambienti dove si possono palesare atteggiamenti di radicalizzazione ma anche violenze verbali contro il nostro Paese e valutare le attività di prevenzione in modo da intercettare il prima possibile ogni soggetto pericoloso per la sicurezza nazionale. È la seconda raccomandazione che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha fatto nel corso del vertice che si tenuto oggi pomeriggio dopo i fatti di Magdeburgo. La raccomandazione arriva anche dall’analisi di quanto successo ieri in Germania. Da quanto emerso finora, l’attentatore sarebbe da inquadrare come un lupo solitario che avrebbe agito forse sotto effetto di sostanze stupefacenti. Nel quadro italiano questo ha portato a sottolineare la preoccupazione per possibili gesti di emulazione da parte di lupi solitari sul nostro territorio nazionale.

