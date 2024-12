Roma, 21 dic. (LaPresse) – Il premier ungherese Viktor Orban, esprimendo le sue condoglianze dopo l’attentato in Germania, a Magdeburgo, ha puntato il dito contro la politica sui rifugiati adottata dall’Ue. “Siamo prima di tutto dalla parte dei tedeschi. Tuttavia, questa non è solo una questione che riguarda i tedeschi. Tali incidenti si sono verificati solo dalla crisi dei rifugiati” del 2015, ha detto Orban parlando da Budapest, secondo quanto riportano i media tedeschi. “C’è una connessione. Alcuni cercano di negarlo”, ha affermato il premier, sostenendo poi che l’Ungheria non dovrebbe “diventare un posto in cui può accadere qualcosa del genere”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata