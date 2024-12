Francoforte (Germania), 19 dic. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha parlato nuovamente al telefono con il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. Come rende noto l’ufficio della cancelleria tedesca, “al centro della conversazione” ci sono state “le sfide legate alla politica di sicurezza in Europa”. Scholz e Trump “hanno convenuto che la guerra russa contro l’Ucraina è durata fin troppo a lungo e che è importante intraprendere il più presto possibile il cammino verso una pace giusta, equa e sostenibile”. Scholz ha “ribadito il suo impegno a continuare a sostenere l’Ucraina nella sua difesa contro la guerra di aggressione russa per tutto il tempo necessario”.

