Milano, 19 dic. (LaPresse) – “Abbiamo sempre detto che siamo pronti sia per i negoziati che per i compromessi” con l’Ucraina, “è solo che l’altra parte, nel senso letterale e figurato della parola, si è rifiutata di negoziare”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante la conferenza di fine anno. “È necessario che l’altra parte sia pronta sia ai negoziati che ai compromessi”, ha aggiunto Putin, come riporta Ria Novosti.

