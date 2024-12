Milano, 19 dic. (LaPresse) – La Russia non ha precondizioni per l’avvio di negoziati con l’Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nella conferenza stampa di fine anno. “Ora le condizioni per l’avvio dei negoziati: non abbiamo precondizioni”, ha detto Putin secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti.

