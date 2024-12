Milano, 19 dic. (LaPresse) – “Speriamo che Israele un giorno lascerà la Siria, ma ora sta portando lì altri soldati. Credo che ci siano già diverse migliaia di soldati. E ho l’impressione che non solo non se ne andranno, ma che rafforzeranno le loro forze”. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, parlando nella conferenza stampa di fine anno, come riportano le agenzie di stampa russe. “Il principale beneficiario degli eventi che si stanno verificando in Siria a mio parere, è Israele”, ha proseguito il leader del Cremlino, aggiungendo che “si può avere qualsiasi atteggiamento nei confronti di ciò che Israele sta facendo”, ma “la Russia condanna la conquista di qualsiasi territorio siriano”. “Questo è ovvio. La nostra posizione qui non è soggetta ad alcun aggiustamento”, ha detto ancora, aggiungendo allo stesso tempo che “Israele sta anche risolvendo da solo questioni legate alla sua sicurezza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata