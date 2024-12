Milano, 18 dic. (LaPresse/AP) – Il presidente eletto Donald Trump ha respinto bruscamente un piano bipartisan per impedire la chiusura del governo durante le festività natalizie. Trump ha di fatto bocciato l’accordo bipartisan che stanzia fondi per i disastri naturali e gli agricoltori nel disegno di legge per evitare lo shutdown.

