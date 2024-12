Francoforte (Germania), 18 dic. (LaPresse) – “Il governo federale prende atto dell’aumento della posizione di UniCredit. Unicredit ha intrapreso ancora una volta un’azione non coordinata e non amichevole”, ha dichiarato il vice portavoce del governo Wolfgang Buechner. “Attacchi ostili e acquisizioni ostili non sono appropriati nel settore bancario”, ha detto ancora il portavoce.

