Napoli, 18 dic. (LaPresse) – “Preghiamo per la pace. Non dimentichiamo la gente che soffre per la guerra. La Palestina, Israele, tutti coloro che stanno soffrendo in Ucraina, in Myanmar. Non dimentichiamo di pregare per la pace, perché finiscano le guerre. Chiediamo al signore che ci dia questa grazia, la pace nel mondo. La guerra, non dimentichiamo, è sempre una sconfitta. Sempre”. Lo ha detto Papa Francesco, in chiusura dell’udienza generale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata