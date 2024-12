Roma, 18 dic. (LaPresse) – La Roma prova a scrollarsi di dosso le scorie della sconfitta in Como. Ne fa le spese la Sampdoria, travolta nell’ottavo di coppa Italia all’Olimpico per 4-1. Per i giallorossi doppietta di Dovbyk e gol di Baldanzi nel primo tempo e di Shomurodov nella ripresa. Per i blucerchiati a segno Yepes. Gli uomini di Ranieri accedono così ai quarti di finale, dove affronteranno il Milan.

