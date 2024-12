Milano, 18 dic. (LaPresse) – Ottavia Piana è “sveglia e orientata con fratture multiple. Attualmente rimane ricoverata ed è sottoposta ad accertamenti”. È quanto comunicano fonti dell’Ospedale di Bergamo dove la speleologa è stata portata in mattinata dopo essere stata tratta in salvo dalla grotta ‘Abisso Bueno Fonteno’, in provincia di Bergamo

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata