Washington (Usa), 17 dic. (LaPresse) – “In un ordine completamente illegale e psicotico, il giudice facente funzione Juan Merchan, profondamente in conflitto, corrotto, di parte e incompetente, ha completamente mancato di rispetto alla Corte Suprema degli Stati Uniti e alla sua storica decisione sull’immunità”. Lo scrive Donald Trump su Truth, attaccando a testa bassa il giudice di Manhattan che ieri ha bocciato l’istanza presentata dai legali del presidente eletto che chiedevano di archiviare la condanna per il pagamento in nero alla pornostar Stormy Daniels, dopo la sentenza della Corte Suprema sull’immunità degli ex presidenti. “Ma anche senza immunità, questo caso illegittimo non è altro che una bufala truccata”, scrive Trump, accusando Merchan di avere espresso un’opinione “consapevolmente illegale”.

