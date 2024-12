Roma, 17 dic. (LaPresse) – “Non aggiungerò un posto in più per le Nuove Proposte. I Big sono 31: una coppia che in extremis mi ha presentato un brano fantastico”. Così Carlo Conti nella conferenza stampa di presentazione di ‘Sarà Sanremo’, in programma domani sera su Rai1.

