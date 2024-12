Roma, 14 dic. (LaPresse) – “I relatori della legge finanziaria hanno pensato che fosse giusto e ragionevole che i Ministri, quelli che non sono parlamentari, dovessero avere lo stesso trattamento di deputati e senatori. Io penso che sia giusto”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, sull’equiparazione degli stipendi tra ministri parlamentari e non, in un lungo post su X, sottolineando che “ho sempre ritenuto giusto che ogni parlamentare venisse retribuito per il suo lavoro considerandone l’importanza istituzionale ed ho sempre difeso, da non parlamentare, quello che, a distratti occhi esterni, potrebbe apparire come un incomprensibile privilegio. Per me, non lo è mai stato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata