Milano, 13 dic. (LaPresse) – “Un altro attacco missilistico russo contro l’Ucraina. Missili da crociera e missili balistici. Secondo i rapporti preliminari, sono stati lanciati 93 missili, tra cui almeno uno nordcoreano. In totale sono stati abbattuti 81 missili, 11 dei quali erano missili da crociera intercettati dai nostri F-16. Inoltre, i russi hanno utilizzato quasi 200 droni in questo attacco. Si è trattato di uno dei più grandi attacchi contro le nostre infrastrutture energetiche”. Lo ha scritto sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Questo è il ‘piano di pace’ di Putin: distruggere tutto”, ha aggiunto, “ecco come vuole i ‘negoziati’: terrorizzando milioni di persone”.

