Baghdad (Iraq), 13 dic. (LaPresse/AP) – Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha fatto tappa in Iraq, senza preavviso, nel corso della sua ultima visita in Medio Oriente. Blinken ha incontrato a Baghdad il primo ministro iracheno Mohammed al-Sudani. A Baghdad, Blinken “sottolineerà l’impegno degli Stati Uniti per il partenariato strategico Usa-Iraq e per la sicurezza, la stabilità e la sovranità dell’Iraq”, ha fatto sapere il Dipartimento di Stato, “discuterà anche delle opportunità e delle sfide per la sicurezza regionale, nonché del continuo sostegno degli Stati Uniti all’impegno con tutte le comunità in Siria per stabilire una transizione inclusiva”.

