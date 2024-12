Berlino (Germania), 12 dic. (LaPresse) – “Dobbiamo innanzitutto arrivare ad una pace giusta. E’ prematuro parlare di qualsiasi iniziativa del giorno dopo. Valuteranno i capi di Stato, i capi di governo. Intanto vediamo cosa accade. Se e quando si concluderà la guerra. L’importante è lavorare Europa e Stati Uniti insieme e con l’Ucraina per raggiungere una pace giusta che non significhi una resa dell’Ucraina”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della ministeriale Esteri a Berlino, rispondendo ad una domanda su possibili missioni di peacekeeping una volta raggiunta la pace in Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata