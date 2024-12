Berlino (Germania), 12 dic. (LaPresse) – La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, non ha escluso la possibilità di un’operazione di peacepicking tramite l’invio di soldati europei una volta raggiunta la pace in Ucraina. Allo stesso tempo, Baerbock ha sottolineato che per questo serve prima che il presidente russo, Vladimir Putin, sia disposto a parlare di pace e, al momento, non ci sono questi segnali. “Non ne ho parlato solo io, ma anche altri attori a Bruxelles hanno detto che questo potrebbe essere un elemento della pace”, ha detto Baerbock in occasione della ministeriale Esteri di Berlino con gli omologhi di Italia, Francia, Spagna, Polonia e Regno Unito e al ministro degli Esteri ucraino e all’Alta rappresentante della politica estera dell’Ue. “Ma occorre prima che Putin sia disposto a parlare di pace e non è questo il caso”, ha affermato Baerbock, aggiungendo che per la pace servono “rigide garanzie di sicurezza” per l’Ucraina.

