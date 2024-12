Milano, 12 dic. (LaPresse) – Il leader del partito del Potere Popolare (PPP) al governo in Corea del Sud, Han Dong-hoon, ha espresso il suo sostegno a favore della mozione di impeachment per il presidente Yoon Suk Yeol, anche lui membro del PPP. “Le funzioni del presidente devono essere rapidamente chiarite e sospese attraverso il processo di impeachment”, ha detto Han ai giornalisti all’Assemblea nazionale, “il nostro partito deve sostenere l’impeachment come linea di partito”. Lo riporta l’agenzia Yonhap. Sabato scorso, durante la votazione a una prima mozione di impeachment per Yoon, i parlamentari del PPP avevano lasciato l’aula, impedendo così alla mozione di raggiungere il quorum di 200 parlamentari votanti su 300.

