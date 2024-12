Milano, 12 dic. (LaPresse) – Sul canone “noi Mediaset – ha sottolineato Pier Silvio Berlusconi – non abbiamo paura. Non è che Mediaset teme un abbassamento del canone, penso che dobbiamo fare squadra. Io temo qualunque cosa indebolisca il sistema editoriale e audiovisivo italiano. Indebolire la Rai vuol dire indebolire questo sistema industriale, che invece andrebbe rafforzato. Che si vada a mangiare su quella torta di 6 miliardi di euro su cui mangiano tutti gli editori mi sembra sbagliato. Nell’aumentare l’affollamento alla Rai non si dà nessuna certezza. Onestamente, mi sembra una proposta abbastanza strampalata”. “Se abbiamo paura? Noi Mediaset per una questione di dimensione siamo in assoluto il primo editore in Italia, compreso il digitale. Siamo davanti a tutti, Netflix, Amazon, Google e YouTube. Noi resistiamo anche se si alzano i tetti della Rai, gli altri non lo so. Salvini? Mi sta simpatico. Io penso di poter dire di avere un buon rapporto con lui. La politica è la politica, ci sta anche fare propaganda. Il canone è chiaro che è una cosa che per il cittadino può essere antipatica, tutte le tasse sono antipatiche, però svolgono una funzione importante”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata