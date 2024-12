Milano, 12 dic. (LaPresse) – “Ho deciso e ho condiviso con l’Anpi e con le figlie Silvia e Claudia di assegnare a Licia Pinelli la più alta onorificenza cittadina, l’attribuzione dell’Ambrogino d’oro alla memoria”. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Beppe Sala, nel suo intervento alle celebrazioni per i 55 anni della strage di Piazza Fontana. “E’ un atto di rispetto – ha spiegato Sala – per il suo impegno civile ma è anche un ringraziamento a lei e alla sua famiglia per la fermezza e la lucidità con cui hanno trasformato il dolore per la morte di Pino – la 18esima vittima di piazza Fontana – in una battaglia di dignità e di pace, per la verità e per la giustizia”. Licia Pinelli, moglie del ferroviere anarchico ingiustamente accusato della bomba del 1969 alla Banca nazionale dell’Agricoltura e morto tre giorni dopo precipitando da una finestra della questura di Milano si è spenta l’11 novembre scorso. “Una donna veramente coraggiosa, forte, capace di fare del suo dolore una missione di impegno civile. La sua morte ha lasciato in tutti noi un’inconsolabile tristezza”, ha affermato il sindaco.

