Roma, 12 dic. (LaPresse) – “Il popolo italiano superò una prova terribile. Fu anzitutto l’unità in difesa dei valori costituzionali a sconfiggere gli eversori e a consentire la ripresa del cammino di crescita civile e sociale. Milano fu baluardo e tutto il Paese seppe unirsi. Preziosa eredità e, al tempo stesso, lezione permanente giacché non era scontato”. Lo dichiara il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 55° anniversario della Strage di Piazza Fontana.

