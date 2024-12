Città del Vaticano, 12 dic. (LaPresse) – Oggi Papa Francesco ha ricevuto in udienza Mahmoud Abbas, Presidente dello Stato di Palestina. Abbas,successivamente, si è incontrato con Sua Eminenza il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da Sua monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede. “Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato – si legge nella nota -, si è fatto riferimento alle buone relazioni bilaterali, sottolineando l’importante contribuito della Chiesa cattolica nella società palestinese, anche nel soccorrere la gravissima situazione umanitaria a Gaza, dove ci si auspica che quanto prima vi sia il cessate il fuoco e la liberazione di tutti gli ostaggi. Nel ribadire la condanna ad ogni forma di terrorismo, si è sottolineata l’importanza di raggiungere la soluzione per i due Stati solo attraverso il dialogo e la diplomazia, assicurando che Gerusalemme, protetta da uno statuto speciale, possa essere un luogo d’incontro e amicizia tra le tre grandi religioni monoteiste.

