Milano, 12 dic. (LaPresse) – Almeno 37 persone sono state uccise nella notte dai bombardamenti lanciati dall’esercito israeliano sulla Striscia di Gaza. Lo riferisce il corrispondente di Al Jazeera. Di questi, 15 sono stati uccisi in un raid che ha colpito una casa a ovest del campo di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, e altri 12 sono morti nell’attacco di droni sul personale sanitario a ovest delle città di Khan Yunis e Rafah, nel sud dell’enclave palestinese. In 6, tra cui bambini, sono stati uccisi in un bombardamento dell’Idf contro un edificio residenziale in Al-Jalaa Street, a ovest di Gaza City.

