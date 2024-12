Madrid (Spagna), 12 dic. (LaPresse) – “L’unico modo per non tornare alla guerra” in Libano “è quello di avere una missione Unifil che funzioni. Noi abbiamo chiesto di cambiare le regole proprio perché” la missione “funzioni, e funzionare significa eliminare in questa fascia di 10 km tra il confine di Israele e il fiume Litani la presenza di Hezbollah, la possibilità di Hezbollah di attaccare le comunità israeliane, e che ci sia solo una presenza delle truppe Unifil e delle truppe libanesi”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a Madrid, al termine della riunione dei ministri della Difesa dei Paesi del Mediterraneo occidentale nel formato 5+5. “Lo dico da due anni, speriamo ci diano la possibilità di farlo perché altrimenti l’alternativa è la guerra”, ha affermato il ministro. “Speriamo che ci sarà una risposta da parte dell’Onu, noi abbiamo manifestato con la Spagna una posizione univoca” rispetto alla richiesta di cambiare le regole e “siamo tra l’altro una la nazione che ha il comando, un’altra la nazione che avrà il comando” della missione “per cui è importante il nostro parere”, ha proseguito Crosetto, “mi auguro” quindi ci sia una risposta dell’Onu, anche perché le Nazioni Unite “dovrebbe capire che non si può continuare così”. Rispetto alla possibilità di incrementare il contingente dispiegato in Libano, in considerazione degli ultimi avvenimenti in Siria, ha affermato che su questo punto “si vedrà”, “adesso siamo riusciti a ottenere grazie all’impegno dell’Italia questa tregua” in Libano che “va implementata”.

