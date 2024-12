Torino, 12 dic. (LaPresse) – Diverse persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 12 anni, in una presunto attacco terroristico che ha preso di mira un autobus in viaggio su un’autostrada della Cisgiordania a sud di Gerusalemme. Lo affermano i soccorsi locali, citati da Times of Israel. L’autobus diretto a Gerusalemme stava viaggiando sulla Route 60 dall’area di Etzion Bloc quando è stato colpito da colpi d’arma da fuoco, secondo una fonte militare.

