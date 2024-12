Washington (Usa), 12 dic. (LaPresse) – Giorgia Meloni è “una leader e una persona fantastica”. Donald Trump esprime nuovamente il suo apprezzamento per la premier italiana, in occasione della sua visita a Wall Street per la cerimonia del suono della campanella. Il presidente eletto ha espresso il suo apprezzamento per l’Italia – “Amo l’Italia” – e la presidente del Consiglio rispondendo a una domanda di Class Cnbc, che ha rilanciato lo scambio in un post su X.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata