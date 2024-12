Palermo, 11 dic. (LaPresse) – Una bambina di 10 anni è stata salvata in mare a dieci miglia da Lampedusa. La piccola, originaria della Sierra Leone è stata soccorsa questa notte dal veliero della Ong Trotamar III. E’ stata portata a bordo e questa mattina alle 6 è sbarcata nel porto di Lampedusa. Da quanto hanno potuto capire i volontari della Ong la bambina sarebbe l’unica superstite di un barchino con a bordo circa 45 persone partito dalla Libia il giorno dell’Immacolata. La piccola è stata portata nell’ambulatorio dell’isola. Le sue condizioni sono buone considerando che ha trascorso ore in mare a dicembre. Nel pomeriggio verrà sentita dalla polizia per ricostruire la dinamica del naufragio. Guardia di finanza e guardia costiera stanno sentendo anche i volontari dell’Ong. I volontari l’hanno avvistata a 10 miglia dall’Isola e dopo averla tirata a bordo, si sono diretti verso Lampedusa per permettere le prime cure.

