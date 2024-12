Milano, 11 dic. (LaPresse) – “Dei 12 campioni iniziali raccolti, 10 sono risultati positivi alla malaria, anche se è possibile che siano coinvolte più malattie. Saranno raccolti e analizzati altri campioni per determinare la causa o le cause esatte”. Lo ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, a capo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), in merito alla malattia non identificata in una zona remota del Congo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata