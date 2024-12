Washington (Usa), 10 dic. (LaPresse) – “Non ho visto alcuna prova” che sia lui il killer. Lo ha detto Tom Dickey, il legale di Luigi Mangione, accusato di avere ucciso il ceo di UnierdHealthcare, Bob Thompson. L’avvocato, nel corso di una conferenza stampa, ha riferito di avere consigliato a Mangione di dichiararsi non colpevole. Dickey, come fatto oggi in aula, ha ribadito la sua opposizione alla richiesta di estradizione per Mangione dalla Pennsylvania allo Stato di New York.

