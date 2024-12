Milano, 10 dic. (LaPresse) – Il ministero degli Affari esteri turco ha condannato le continue azioni di occupazione di Israele sul territorio siriano. “Condanniamo fermamente l’ingresso di Israele nella zona di separazione tra Israele e Siria, in violazione dell’accordo di separazione delle forze firmato nel 1974, e la sua avanzata in territorio siriano”, si legge in una nota, come riporta l’emittente Trt, “in questo periodo delicato, quando la possibilità di raggiungere la pace e la stabilità che il popolo siriano desiderava da molti anni, Israele sta rinnovando la sua mentalità da occupante. Ribadiamo risolutamente il nostro sostegno alla sovranità, all’unità politica e all’integrità territoriale della Siria”.

