Damasco (Siria), 10 dic. (LaPresse/AP) – Israele ha effettuato un’ondata di pesanti attacchi aerei in tutta la Siria mentre le sue truppe avanzavano più in profondità nel Paese, avvicinandosi a 25 chilometri da Damasco ha affermato l’Osservatorio siriano per i diritti umani con sede nel Regno Unito. L’Osservatorio e la televisione Mayadeen, con sede a Beirut e con reporter in Siria, hanno affermato che le truppe israeliane stanno avanzando lungo il lato siriano del confine con il Libano.

