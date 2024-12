Milano, 10 dic. (LaPresse) – Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha avuto un colloquio telefonico con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso del quale “sono stati affrontati i recenti sviluppi in Siria e le questioni regionali e globali”. Lo riferisce la presidenza turca, secondo cui Erdogan ha parlato di “aggressione” per riferirsi a quanto sta facendo Israele in Siria. Erdogan “ha affermato che l’aggressione israeliana è emersa ora in Siria e che questo comportamento non contribuisce alla stabilità del Paese, che deve essere ripulito dagli elementi terroristici”, riferisce la presidenza turca. E ancora: “Osservando che gli ultimi sviluppi hanno dimostrato quanto sia appropriata e coscienziosa la politica umanitaria della Turchia, il presidente Erdogan ha affermato che la Turchia mantiene la sua posizione a favore della pace, della libertà, del dialogo e della giustizia in Siria e ha sottolineato l’importanza di proteggere l’integrità territoriale della Siria e di ripristinare la stabilità nel Paese”.

