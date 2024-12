Milano, 10 dic. (LaPresse) – Ha 16 anni il ragazzo che si è costituito nella notte come responsabile dell’omicidio di Christian Regina, il 40enne accoltellato ieri sera intorno alle 23 sulle scale del condominio di via Italia a Siracusa. Una lite sulle scale si è trasformata in omicidio. Il 16enne vive nello stesso condominio.

