L’Aia (Paesi Bassi), 10 dic. (LaPresse/AP) – La polizia olandese ha annunciato di aver arrestato tre persone sospettate di essere coinvolti nell’esplosione e nell’incendio di un condominio nel quartiere nord-orientale di Mariahoeve dell’Aia sabato, in cui sono morte 6 persone. Gli arresti indicano che potrebbe esserci un intento criminale dietro l’esplosione. “Non si escludono altri arresti”, ha aggiunto la polizia dell’Aia in un comunicato. Non ha spiegato i motivi degli arresti e ha detto che i tre sono stati considerati “possibilmente implicati nell’esplosione”. La polizia ha anche sequestrato diversi veicoli, ma non è chiaro se tra questi ci fosse anche quello che è stato visto allontanarsi ad alta velocità dal sito poco dopo l’esplosione.

