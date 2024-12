Milano, 9 dic. (LaPresse) – Il Dipartimento per le operazioni militari in Siria ha annunciato un’amnistia per il personale militare arruolato sotto servizio obbligatorio nel regime di Bashar Assad, rovesciato ieri dai ribelli jihadisti di Hayat Tahrir al-Sham e il divieto di aggredirlo. Lo riporta Al Jazeera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata