Sassari, 9 dic. (LaPresse) – Un giovane di 20 anni è stato trovato morto ieri sera nella sua camera da letto, nella casa dei genitori in viale Trento, a Sassari. La procura ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso, disponendo il sequestro della salma e l’autopsia, che sarà eseguita nell’istituto di medicina legale della città. Il corpo del ragazzo, sottoposto a una prima ispezione, non presentava segni di violenza o traumi evidenti. Secondo le informazioni fornite dalla polizia, il giovane era rientrato a casa all’alba, dopo aver trascorso la notte con alcuni amici. Nel pomeriggio, preoccupati per il fatto che non si fosse più fatto sentire, i genitori hanno aperto la porta della sua stanza, trovandolo senza vita nel letto. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze e le cause che hanno portato alla morte del giovane.

