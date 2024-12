Milano, 9 dic. (LaPresse) – L’Ufficio federale tedesco per la migrazione e i rifugiati ha sospeso l’esame delle richieste di asilo provenienti da rifugiati siriani. Lo rivela lo Spiegel, che ha parlato con un portavoce dell’ufficio. La decisione è stata presa a causa della situazione in Siria, dove, secondo le autorità della Germania, quello che accadrà a livello politico è troppo difficile da prevedere, pertanto al momento non è possibile fare valutazioni serie. Secondo le autorità, sono interessate 47.270 domande di asilo presentate da siriani e non ancora esaminate, di cui circa 46.000 sono alla fase iniziale.

