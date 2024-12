Milano, 8 dic. (LaPresse) – Il presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol è indagato per le accuse di tradimento e abuso di potere. Lo fa sapere la procura come riporta l’agenzia Yonhap. “Sono state presentate numerose denunce e sono in corso indagini in conformità con il processo”, ha detto Park Se-hyun, che guida una sede speciale di indagine sull’annuncio della legge marziale da parte di Yoon.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata