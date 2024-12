Roma, 8 dic. (LaPresse) – “Siamo molto felici di essere oggi in una nuova Siria, ma allo stesso tempo siamo preoccupati per i nuovi arrivati, che non sono solo combattenti siriani ma anche stranieri. Il popolo siriano spera nell’aiuto dell’Onu, dei Paesi arabi e delle nazioni amiche”. Così a LaPresse il membro del Parlamento siriano Anass Mohamed Alshami.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata