Bruxelles, 6 dic. (LaPresse) – “Mi congratulo con la Commissione europea per l’accordo raggiunto con i paesi del Mercosur. È un risultato molto importante. Ora saranno gli Stati membri a valutare e decidere. Il commercio è positivo per l’Europa. È positivo per la competitività e per l’occupazione. Fa bene al nostro posto nel mondo. Fa bene ai nostri cittadini”. Lo scrive su X il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

