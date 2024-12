Roma, 5 dic. (LaPresse) – Paura nella notte al Casilino. Un ordigno di medio potenziale è esploso in via Amico Aspertini nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Secondo quanto apprende LaPresse, la bomba ha distrutto la parte esterna di una ferramenta di proprietà di un commerciante. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia delle volanti e la scientifica. Sono al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona. Non si esclude che la matrice dell’attentato possa collocarsi nell’ambito della criminalità della zona.

