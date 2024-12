Roma, 5 dic. (LaPresse) – È morto pochi minuti fa, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, il bimbo di 11 anni precipitato oggi pomeriggio dalla finestra di un’abitazione in via Igino Giordani, nel quartiere Collatino, nel quadrante sud est della Capitale. L’ 11enne, era caduto da una altezza di circa 3 metri. Sul posto il 118 e la polizia: all’arrivo dei soccorsi, il bambino non dava segni di vita. Indaga la polizia del distretto di San Basilio.

